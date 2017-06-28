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Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak

Çalışmaların devam ettiği ve yüzde 88'inin tamamlandığı Ovit Tüneli'nin yıl sonunda açılacağı müjdelendi.

28.06.2017 - 11:31
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Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak

İnşa edildiğinde Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun üçüncü tüneli olması planlanan Ovit Tüneli için çalışmalar sürüyor.

Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre ve tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi. Bugüne kadar 3,7 milyon metreküp kazı yapılan tünelde, 211 bin metreküp püskürtme beton, 3 bin 500 ton profil demir kullanıldı.

PROJE 1 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK

Tünelin havalandırması içinse yüzde 15 eğimle bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım tüneli çalışması devam ediyor. Çift tüp şeklinde inşa edilen tünelin 1 milyar 140 milyon liraya mal olması planlanıyor.

Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak

"2018'E KALMADAN YIL SONUNDA HİZMETE AÇILACAK"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak koridorlardan biri olan Ovit Tüneli'ndeki çalışmaların hızlandırıldığını belirterek, "Tüneli, 2018'e kalmadan yıl sonunda hizmete açacağız." dedi.

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