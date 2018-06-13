Ovit Tüneli açıldı

Rize İkizdere Ovit Dağı’nda inşa edilen Türkiye’nin en uzun, dünyanın ikinci en uzun çift tüplü kara yolu tüneli özelliğini taşıyan Ovit Tüneli bugün hizmete girdi.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz bunu söylediğimiz de hayaldi yapamazsınız dediler. Bakın ne oldu. Yaptık açıyoruz. Bu açılışı seçim döneminde yapıyoruz. Ovit Tüneli’nin yapım hikayesiyle ülkemizin kalkınma hikayesi de aynıdır. 24 Haziran’da sandıkları patlatıyor muyuz?

Erdoğan Ovit Tüneli'ni açtı VİDEO

"AL İŞTE CEBİNE GİREN OVİT TÜNELİ"

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdük. Ama bunu bile beyefendiler hazmedemiyor. Cebinize bir şey girdi mi diyor. Ey zavallı, al işte cebine giren bu, Ovit Tüneli. Bu senin cebine girmez, seni kendi cebine sokar öyle bir büyüme bu.

Rize'yi Doğu Anadolu'ya bağlayacak tünel, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere 14 bin 300 metre uzunluğunda.

ÇİFT TÜP ŞEKLİNDE İNŞA EDİLDİ

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre ve tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olacak. Çift tüp şeklinde inşa edilen ve 800 milyon liraya mal olan tünelin havalandırması için ayrıca yüzde 15 eğimle bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım tüneli yapıldı.

ULAŞIM KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ OLACAK

Ovit Tüneli'nin hizmete girmesiyle Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında kışın yoğun kar ve çığ tehlikesi nedeniyle aksayan ulaşım, kesintisiz ve güvenli hale gelecek.

RİZE- ERZURUM KARAYOLU 200 KİLOMETREYE DÜŞECEK

Tünelin tamamlanmasıyla 250 kilometre olan Rize- Erzurum karayolu, 200 kilometreye düşecek.