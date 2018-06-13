Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında temelini attığı Rize’nin 138 yıllık rüyası Ovit Tüneli, vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

Ovit Tüneli'nden geçen bir sürücü, seyir halindeyken kaydettiği bir video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti.

"GELİN DE DURDURUN"

Tatlı şivesiyle sevincini dile getiren sürücü görüntülerde, "Evet, hayal ettiğimiz rüyalar gerçek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, sayın bütün devlet büyüklerimiz, allah hepinizden razı olsun. Vallahi billahi gözlerim yaşarıyor. Böyle bir şey olmaz. Bizi çekemeyenler patlayın. 10 dakikada Ovit'i baştan başa geçiyorum, gelin de durdurun." diyor.

Ovit Tüneli'nden geçen vatandaşın mutluluğu VİDEO



TÜNEL BİR HAYALDİ, GERÇEK OLDU

Ovit Tüneli projesi ilk olarak 1880 yılı Osmanlı Devletinin kalkınma çalışmalarında yer almış, yapımı yıllarca gündemden düşmemişti. Proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde de gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. 11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile Ovit Tüneli’nde Işık Göründü’ töreni gerçekleştirildi.

Tünel geçtiğimiz 22 Kasım 2017 tarihinde bölgedeki kar yağışı nedeniyle Ovit Geçidi’nin ulaşıma kapanmasının ardından tek tüpten ulaşıma açılmış, ardından geçtiğimiz Nisan ayında da tünel eksiklerin tamamlanması nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı.

412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile yılın 6 ayı kapalı olan Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısaldı ve 12 ay boyunca kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.