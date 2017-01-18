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Ovit Tüneli'nin yüzde 88'i tamamlandı

Rize- Erzurum Karayolu'nu 200 kilometreye düşürecek Ovit Tüneli'nde çalışmalar sürüyor.

18.01.2017 - 15:12
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Ovit Tüneli'nin 2012 yılında temeli atılmış ve "Işık Göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da düzenlenmişti.

Ovit Tüneli'nin yüzde 88'i tamamlandı

DÜNYANIN EN UZUN ÜÇÜNCÜ TÜNELİ

Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise en uzun üçüncü tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre ve tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi. Bugüne kadar 3,7 milyon metreküp kazı yapılan tünelde, 211 bin metreküp püskürtme beton, 3 bin 500 ton profil demir kullanıldı.

Ovit Tüneli'nin yüzde 88'i tamamlandı

Tünelin üst yapı çalışmaları tamamlandı. Altyapı kazısı olarak 540 metre, beton imalatı için ise 3 bin 100 metrelik bir alan kaldığı belirtildi.

PROJE 1 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK

Tünelin havalandırması içinse yüzde 15 eğimle bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım tüneli çalışması devam ediyor. Çift tüp şeklinde inşa edilen tünelin 1 milyar 140 milyon liraya mal olması planlanıyor..

Ovit Tüneli'nin yüzde 88'i tamamlandı

RİZE- ERZURUM 200 KİLOMETREYE DÜŞECEK

Rize- Erzurum karayolu, 250 kilometreden 200 kilometreye düşecek. Tünel hizmete alındığında Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında kış aylarında aşırı kar ve çığ tehlikesi nedeniyle aksayan ulaşım, kesintisiz ve güvenli hale gelecek.

Ovit Tüneli'nin yüzde 88'i tamamlandı

"BÜYÜK BİR HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR"

Bektaş, Erzurum'un tünel ile bir kez daha deniz ile buluşacağına vurgu yaparak, "Çok kapsamlı bir güney-kuzey projesi. GAP'ı denize bağlıyor. Asıl İran'ın denize bağlantı hattı olarak işleyeceğini düşünüyorum. Proje ile birlikte İyidere'de lojistik merkez ve Kalkandere'de organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor. Bütün arsaların satışı gerçekleşti. Bölgeye turizm, ticaret ve sanayi açısından önemli açılımlar getirmesini düşündüğümüz bir büyük hayal gerçeğe dönüşüyor" diye konuştu.

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