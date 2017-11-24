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Oxford'a dava: Kötü eğitim kariyerime mal oldu

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Oxford Üniversitesi mezunu bir kişi, "Kötü eğitim kariyerime mal oldu" diyerek okula dava açtı.

24.11.2017 - 09:02
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İngiltere’deki Oxford Üniversitesi mezunu 39 yaşındaki Faiz Siddiqui, aldığı eğitimin kendisine hiçbir şey katmadığını iddia ederek açtığı davada okuldan 1,3 milyon dolarlık tazminat istedi.

Oxford'a dava: Kötü eğitim kariyerime mal olduHint Faiz Siddiqui

Modern Tarih bölümünde okuyan Faiz Siddiqui, okulun kendine yetersiz eğitim vererek iyi bir kariyer imkanı sağlayamamakla suçladı.

1 MİLYON STERLİNLİK KÖTÜ EĞİTİM DAVASI

Oxford'a Hindistan tarihiyle ilgili yeterli eğitimin verilmediğini söyleyen 2000 yılı mezunu Siddiqui, Oxford Üniversitesi'nden 1 milyon sterlin (yaklaşık 5 milyon 200 bin TL) tazminat istiyor.

Eğitim gördüğü dönemde hocaların yarısından fazlasının izinde olması, diğer hocaların da yetersizliği sebebiyle beklediği eğitimi alamadığını anlatan Siddiqui, bu sebeplerin girdiği sınavda istediği başarı notunu almasına engel olduğunu ileri sürdü.

İYİ BİR AVUKAT OLAMAMA SEBEBİM: OXFORD

Kötü eğitim verdiği için üniversitenin kendisini uluslararası iyi bir avukat olma imkanından yoksun bıraktığını iddia eden Siddiqui, bu olumsuzlukların sağlığını da bozarak depresyon ve uykusuzluğa mahkum olduğunu ifade etti.

ASYA ÖĞRETİMİNDE ZORLUKAR VARDI

Üniversitenin yaptığı açıklamada; Siddiqui’nin okuduğu dönemde Asya tarihi öğretiminde "zorluklar" yaşandığı kabul edilmekle birlikte ihmal olduğu iddiası reddedildi.

Oxford'a dava: Kötü eğitim kariyerime mal olduOxford Üniversitesi

Üniversite, Siddiqui’nin açtığı davanın "hukukun sınırlarını aştığını" iddia etti.

IRKÇILIKLA DA SUÇLANIYORLAR

Geçen ay da Oxford ile birlikte Cambridge'in siyahi öğrencilere karşı ayrımcılık uyguladığı iddia edilmişti.

İngiltere’nin ana muhalefeti İşçi Partisi Milletvekili David Lammy’nin "bilgi özgürlüğü yasası" kapsamındaki başvurusuyla elde ettiği verilere göre, Oxford Üniversitesi çatısı altındaki 32 kolejden 13'ünün, 2010-2015 yıllarında tek bir siyahi öğrenci bile kabul etmediği gözler önüne serilmişti.

Oxford'a dava: Kötü eğitim kariyerime mal oldu
Cambridge Üniversitesi

Aynı tarihlerde Cambridge Üniversitesi'nin 29 kolejin 4'te 1'inin de hiç siyahi öğrenci almadığı anlaşılmıştı. Cambridge Üniversitesinin aldığı öğrencilerin yalnızca yüzde 1'ini siyahiler oluştururken, Pakistan kökenli öğrencilerin oranının ise yüzde 1'in de altında kaldığı belirlenmişti.

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