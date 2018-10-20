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Oxford'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren soru

Oxford Üniversitesi'nde Türk öğrencilerle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği seçimlerle ilgili gelen soruya cevap vermekte güçlük çekti.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 10:04..
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Oxford'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de, dünyaca ünlü münazara platformu Oxford Union'ı ziyaret etti.

Burada Türk öğrencilerle bir araya gelen CHP Lideri, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ancak Türk öğrencilerin soruları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istediği yönde olmadı.

AK PARTİ'DEN HİÇ BİR DERS ÇIKARMADINIZ

16 yıldır her seçimden galibiyetle çıkan AK Parti'den hiç ders alıp almadığı yönündeki soru karşısında ne diyeceğini şaşıran Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz tarihten ders çıkarmaya çalışıyoruz, herhangi bir siyasi partiden değil. Otoriterliği siyasetin ana omurgası haline getiren bir siyasi partiden ders çıkaracak değiliz." diye cevap verdi.

Oxford'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren soru VİDEO

Oxford'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren soru

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