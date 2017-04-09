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Oxford'lu Türk kızı Erdoğan'ın çağrısına ses verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Düğünlerinizi Türkiye'de yapın" çağrısına Londra'daki gurbetçi çiftin kızından destek.

09.04.2017 - 13:36
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Londra'da yaşayan Yanar çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Düğünlerinizi Türkiye'de yapın'' çağrısına uyarak Oxford Üniversitesinde eğitim gören 23 yaşındaki kızları Zeynep Yanar'ın kına gecesini memleketleri Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA OXFORD'LU KIZDAN DESTEK

Pazaryeri'nde bir düğün salonunda yapılan kına gecesinde, gelin Zeynep Yanar, vize sorunu nedeniyle damadın kınaya katılamaması nedeniyle buruk sevinç yaşadı. Zaman zaman gözleri dolan Yanar, kına pastasını müstakbel kayınvalidesiyle kesti.

Oxford'lu Türk kızı Erdoğan'ın çağrısına ses verdi

"DÜĞÜNÜMÜZÜ TÜRKİYE'DE YAPMAYA KARAR VERDİK"

Aynı üniversiteye yüksek lisans eğitimi için Adana'dan gelen Halil Algan (28) ile tanışıp evlenmeye karar verdiklerini anlatan Yanar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nişanlımın okulu bitti, orada bir şirkette mühendis olarak çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine düğünümüzü Türkiye'de yapmaya karar verdik."

Oxford'lu Türk kızı Erdoğan'ın çağrısına ses verdi

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