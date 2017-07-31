Oy kullanamayan Senagalliler oy pusulalarını yırttı

Senegal ulusal basınında çıkan haberlere göre, ülkenin orta kesiminde yer alan ve en büyük kentlerinden biri olan Tuba'da genel seçimler için oy vermeye giden bazı seçmenler, hazırlıkların tamamlanamaması nedeniyle saatlerce bekledi.

OY PUSULALARINI YIRTARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

Bu duruma öfkelenen onlarca seçmen toplam 96 oy sandığındaki oy pusulalarını yırtarak tepki gösterdi. Seçmenlerin, yerel saatle 14.00'te oy kullanabildiği kaydedildi.

SONUÇLAR HENÜZ AÇIKLANMADI

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede dün düzenlenen seçimlerde 6,2 milyondan fazla seçmenin oy kullanması bekleniyordu.

Öte yandan yetkililer, seçim sonuçları ve katılım oranına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.