Oy kullandı, kazada öldü

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanan 56 yaşındaki Ali Ünal'a, köyü ikiye bölen D-100 karayolundan karşıya geçmeye çalışırken Samsun istikametinden gelen 55 BAU 39 plakalı otomobil çarptı.
Ali Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve güvenlik gücü sevk edildi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanı vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Köy halkı, yola alt geçit yapılmasını istedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.