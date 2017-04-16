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Oy kullanmak için botlarla nehrin karşısına geçtiler

Siirt'te ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlar, AFAD ekiplerinin desteğiyle botlarla Dicle Nehri'nin karşısına geçip, oylarını kullandı.

16.04.2017 - 15:02
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Siirt'te merkeze bağlı Dicle Nehri kenarındaki Kayıklı, Güneşli ve Kelekçiler köyünün nehrin karşısına ulaşımlarının sağlandığı kayıklar, dün gece yaşanan sağanak sonucu akıntıya kapıldı. Bu köylerde yaşanan ulaşım sıkıntısı nedeniyle seçim sandıkları Ormanardı köyünde kuruldu. Köylüler, oylarını kullanabilmek için Valilik Seçim Kriz Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Oy kullanmak için botlarla nehrin karşısına geçtiler

70 SEÇMEN BOTLARLA KARŞIYA GEÇİRİLDİ

Yardım çağrısı üzerine Siirt ve Batman'dan AFAD ekipleri görevlendirilerek, 3 köyde yaşayan yaklaşık 70 seçmen botlarla nehrin karşı tarafına geçirildi. Daha sonra köylüler oy kullanmaları için tahsis edilen servislerle Ormanardı köyüne ulaştırıldı.

Oy kullanmak için botlarla nehrin karşısına geçtiler

"AFAD EKİPLERİNİN DESTEĞİYLE KARŞIYA GEÇTİK"

Köylülerden Abdullah Yağmahan ise AFAD ekiplerine teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Kayıklı köyünde kalıyorum. Ormanardı köyüne oy kullanmaya gittik. AFAD ekiplerinin desteğiyle nehri geçtik. Köyümüze karayolu ile ulaşım çok zor olduğu için Dicle Nehri'ni kayıkla geçiyoruz. Kayıklarımız akıntıya kapılınca devletten yardım istedik. Yardımımıza yetiştiler. Allah razı olsun. Oyumuzu kullandık."

Oy kullanmak için botlarla nehrin karşısına geçtiler

Oy kullanmak için botlarla nehrin karşısına geçtiler

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