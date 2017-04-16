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Oy kullanmak için gittikleri okulda yakalandılar

Malatya'da, FETÖ/PDY ve PKK/KCK üyesi olma suçundan aranan 3 kişi, oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı.

16.04.2017 - 14:31
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Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve PKK/KCK üyesi olma suçundan aranan 3 kişi, oy kullanmak için gittikleri okullarda yakalandı.

FETÖ/PDY ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski öğretmenler A.A. ve T.D. ile terör örgütü PKK/KCK üyesi olma sucundan aranan F.G, anayasa değişikliği halk oylamasında oylarını kullanmak için gittikleri okullarda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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