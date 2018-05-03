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Oy kullanmaya gidemeyenlere seyyar sandık hizmeti

Seçim günlerinde sedyelerle oy kullanmaya gitmek zorunda kalanlar için büyük bir kolaylık sağlandı. İşte detaylar...

AA | 03.05.2018 - 07:25..
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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak seyyar sandık kurullarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

SEYYAR SANDIK KURULLARI

YSK'nin seyyar sandık kurullarının oluşturulması ve oluşturulacak sandıklardaki oy kullanımı, cumhurbaşkanlığı adaylığı kabul edilenlerden birini teklif edecek seçmenlerin kimlik tespiti için kullanılacak belgeler ile tutuklu ve hükümlülere ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

YATAĞA BAĞIMLI OLANLAR...

Buna göre, seyyar sandık kurulu seçmen listelerinde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerden sadece il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenler kaydedilebilecek.

Oy kullanmaya gidemeyenlere seyyar sandık hizmeti

SANDIK YATAĞA NASIL GELİR

Karara göre, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulacak.

Oy kullanmaya gidemeyenlere seyyar sandık hizmeti

SON GÜN 12 MAYIS

Başvurular, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00 ile 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00 arasında yapılacak. Başvuruda, seyyar sandık kurulu talep formu ile birlikte engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu veya hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gerekli olacak.

Köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile "6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu" kapsamındaki köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenler, seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacak.

Karara göre, bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısı 20 olarak belirlendi.

Seçmen Kütüğünde engellilik kaydı bulunmayan (görme ve ortopedik) engelli seçmenler "Engellilik Beyan Formu" nu doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne bizzat veya bir yakını tarafından iletebilirler. Seçmen Kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler oylarını aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler.

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