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Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Siirt'te, güvenlik gerekçesiyle bazı yerleşim yerlerine seçim görevlileri ve içinde oy pusulası bulunan torbalar askeri helikopterle taşındı

16.04.2017 - 09:20
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), anayasa değişikliği halk oylamasında vatandaşların oy kullanması amacıyla seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle götürdü.

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından, sorumluluk alanındaki Eruh, Pervari ve Şirvan ilçeleri için havalanan askeri helikopter, ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbaları aldı.

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Seçim görevlileri ve oy pusulaları, güvenlik gerekçesiyle söz konusu 3 ilçedeki 61 yerleşim yerine helikopterle götürüldü. Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işlemi sonrasında helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacağı bildirildi.

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Ayrıca ilçelere, güvenlik amacıyla polis helikopterleriyle İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat timleri de sevk edildi.

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

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