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Oy pusulasında bütün sütunlar eşit olacak

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, ittifak teklifinde yer alan bazı düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

AA | 13.03.2018 - 04:13..
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Oy pusulasında bütün sütunlar eşit olacak

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren ortak kanun teklifinin görüşmelerine devam edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmeleri Genel Kurulda takip etti.

Oy pusulasında bütün sütunlar eşit olacak

"SÜTUNLARIN HEPSİ EŞİT"

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ise teklifteki maddeler hakkında bilgi verdi.

Seçim ittifakıyla ilgili düzenlemelerin çok tartışıldığını belirten Şentop, teklifle kılavuz mahiyetinde temel bir düzenleme yaptıklarını söyledi.

Oy pusulasında ittifaka dahil partilerin bulunduğu bölümün diğer partilere oranla daha büyük olacağı yönünde iddialar olduğunu aktaran Şentop, kürsüden örnek bir oy pusulası gösterdi.

Oy pusulasında bütün sütunlar eşit olacak



Şentop, "Böyle bir şey mümkün değil. Siyasi partilere ayrılan sütunların hepsi eşit, ittifak içindekiler de ittifak dışındakiler de. Farkılık sadece ittifak yapan partilerin üstünde ittifaka dair, ittifakın ismiyle beraber bir bölümün bulunmasıdır. Yani, ittifak içindeki partilerin sütunlarının diğerlerinden daha geniş olduğuna dair bir yaklaşım yanlıştır. Bunun hiçbir temeli yok. Kanunlara da aykırı bu." diye konuştu.

Oy pusulasında bir siyasi partiye ayrılan alan içinde seçmenin istediği yere, istediği sayıda mühür basabileceğini ve geçerli olacağını aktaran Şentop, ancak bir başka siyasi partinin alanına taşması halinde geçersiz olduğunun altını çizdi. "Biz aynı mantığı ittifakla ilgili de sürdürüyoruz." diyen Şentop, bu bakımdan ittifakın ortak oylarıyla ilgili bir tartışmaya da gerek olmadığını vurguladı.

İttifak içindeki siyasi partilerin aldıkları oyların dağılımında da adil bir formül geliştirdiklerini dile getiren Şentop, bunun siyasi partilerin aldığı hazine yardımına etkisi olmadığına dikkati çekti.

Oy pusulasında bütün sütunlar eşit olacak VİDEO

Oy pusulasında bütün sütunlar eşit olacak

"FİLİGRANLI PUSULANIN TAKLİDİ İMKANSIZ"

Sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş oy pusulaları ve zarfların geçerli sayılması hükmüne ilişkin de bilgi veren Şentop, şunları kaydetti:

"Zarflar da oy pusulaları da filigranlı olarak imal ediliyor. Filigran bir basım tekniği değil, kağıdın imalatı sırasında eklenen özel bir doku. Dolayısıyla taklidinde yüzde 100'e varan imkansızlık olduğunu ifade edeyim. Ayrıca ilçe seçim kurulu mührü de mevcut, arıyoruz. 84'ten bu yana bütün siyasi partilerimizin bunların geçerli sayılması yönünde talepleri var, Yüksek Seçim Kurulunun da istikrarlı kararları var. O kararları buraya derç etmiş oluyoruz."

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