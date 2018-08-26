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Öykü Baştaş: Türk markaları beni istemiyor

Dünyaca ünlü markaların modelliğini yapan Öykü Baştaş, Türk firmaların kendisiyle ilgilenmemesinden şikayetçi.

Haber Merkezi | 26.08.2018 - 09:38..
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Model Öykü Baştaş, dünyaca ünlü markaların modelliğini yapmasıyla gündeme gelmişti. Ancak yerli firmaların kendisiyle çalışmamasından şikayetçi oldu.

Öykü Baştaş: Türk markaları beni istemiyor

Öykü Baştaş'ın açıklamaları şöyle: "Uluslararası markalarla çalışıyorum. Ama Türkiye’den iş teklif eden yok. Hiçbir marka benimle çalışmak istemedi. ‘Çirkin ördek yavrusu’, ‘Yüzüne bakılmaz’, ‘Gucci buna nasıl iş verir?’ diye atıp tutuyorlar. ‘Çirkin’ yakıştırmasına önceleri üzülüyordum.

"BUNU KADINLAR YAPIYOR"

"Bunu bana kadınlar yapıyor. Ne acı! Artık takmıyorum..."

Öykü Baştaş: Türk markaları beni istemiyor

Öykü Baştaş: Türk markaları beni istemiyor


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