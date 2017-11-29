Öykü Serter de Nur Yerlitaş'ı sildi

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, “Amann banane şehitler mehitler” söylemiyle büyük tepki çekmişti.

Nur Yerlitaş’ın bu söyleminden sonra şarkıcı Serkan Kaya klibini yayınlamaktan vazgeçmiş ve tekrar montaja sokarak Nur Yerlitaş’ın olduğu bölümleri çıkartma kararı almıştı.

HERKES TEKER TEKER TAKİPTEN ÇIKARIYOR

Sosyal medya hesabını çok aktif kullanan şarkıcı Demet Akalın da yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’ın hesabını takipten çıkardı. Ajda Pekkan da sahne kıyafetlerini hazırlayan Nur Yerlitaş’ı sosyal medya hesabından sildi. Yerlitaş'ı uzun süre birlikte program yaptığı sunucu Öykü Serter de takipten çıkardı. Nur Yerlitaş'ın skandal sözlerinden önce 1.4 olan takipçi sayısı skandal sözlerinden sonra 1.3'e düştü.