taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.068
USD
3,9558
EURO
4,6927
ALTIN
164,77
PETR
63,1500

Öykü Serter de Nur Yerlitaş'ı sildi

Sunucu Öykü Serter, modacı Nur Yerlitaş'ı Instagram hesabından takipten çıkardı.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 10:34..
  1. Haberler
  2. Magazin

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, “Amann banane şehitler mehitler” söylemiyle büyük tepki çekmişti.

Öykü Serter de Nur Yerlitaş'ı sildi

Nur Yerlitaş’ın bu söyleminden sonra şarkıcı Serkan Kaya klibini yayınlamaktan vazgeçmiş ve tekrar montaja sokarak Nur Yerlitaş’ın olduğu bölümleri çıkartma kararı almıştı.

HERKES TEKER TEKER TAKİPTEN ÇIKARIYOR

Sosyal medya hesabını çok aktif kullanan şarkıcı Demet Akalın da yakın arkadaşı Nur Yerlitaş’ın hesabını takipten çıkardı. Ajda Pekkan da sahne kıyafetlerini hazırlayan Nur Yerlitaş’ı sosyal medya hesabından sildi.  Yerlitaş'ı uzun süre birlikte program yaptığı sunucu Öykü Serter de takipten çıkardı. Nur Yerlitaş'ın skandal sözlerinden önce 1.4 olan takipçi sayısı skandal sözlerinden sonra 1.3'e düştü.

İlginizi Çekebilir
Jennifer Lawrence: Keçi sağmak istiyorum
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, artık sakin bir hayat yaşamak istediğini söyledi.
Burcu Binici: Merve Özbey'le mahkemede hesaplaşacağız
Merve Özbey'in 'nişanlımı elimden aldı' dediği Burcu Binici, güzel şarkıcının reklam peşinde olduğunu söyledi.
Öykü Gürman'ın yeni aşkı reklamcı
Geçen yıl Yavuz Bingöl'den boşanan Öykü Gürman, beş aydır reklamcı Fatih İçmeli ile birlikte.
Makyajsız Ece Seçkin
kliplerinde ve konserlerinde makyajlı görmeye alıştığımız Ece Seçkin, eğlenmeye makyajsız gitti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

407
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

119
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

123
Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

21
Gülşen: Evli barklı kadınım ben

Gülşen: Evli barklı kadınım ben

6
Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

27
TEDAŞ borçları yapılandırıyor

TEDAŞ borçları yapılandırıyor

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM