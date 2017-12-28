Öykü severlerin okuması gereken kitaplar

Edebiyat dünyası gün geçtikçe yeni kitaplarla zenginleşiyor. Yayınevleri yayımladıkları kitaplarla okurlarının karşısına çıkıyorlar. Usta yazarların kalemlerinden çıkan öykü kitaplarını her kitapseverin kitaplığında bulunmasını tavsiye ediyoruz.

Raflarda yerini alan her kitabı okuma fırsatımız olmadığı bir hakikat. Bunun için verimli okumalar yapmak ve seçici olmak kitap tutkunların dikkat etmesi gereken bir husustur. Kitap Ayracı, sizler için 10 öykü kitabını bir araya getirdi.

Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazarların eserlerinden oluşan listede, Hasan Ali Toptaş’ın geçtiğimiz haftalarda Everest Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan ‘Gecenin Gecesi’ öykü kitabı da yer alıyor. Öte yandan, okurların severek okuduğu Kadire Bozkurt’un ‘Bir Kalbin Boyutları’, Amerikalı yazar William Saroyan’ın en çok bilinen ve beğenilen öykülerinin yer aldığı kitabı ‘Aram Derler Adıma’ yapıtı da listede yer alan bir diğer yapıt.

HASAN ALİ TOPTAŞ - GECENİN GECESİ

Türk Edebiyatı'nın usta ismi Hasan Ali Toptaş'tan nefis öyküler...

Yazar: Hasan Ali Toptaş

Yayınevi: Everest Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Türü: Öykü

Syf: 88

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WILLIAM SORAYAN - ARAM DERLER ADIMA

Ünlü Amerikalı yazar William Saroyan’ın en çok bilinen ve beğenilen öykülerinin yer aldığı kitabı ‘Aram Derler Adıma’ yepyeni Türkçe çevirisiyle karşınızda.

Yazar: William Sorayan

Yayınevi: Aras Yayıncılık

Çevirenler: İrma Dolanoğlu-Çimen Ohannes Kılıçdağı

Baskı yılı: 2017

Türü: Öykü

Syf: 144

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D&R

KADİYE BOZKURT - BİR KALBİN BOYUTLARI

Kadire Bozkurt, yeni kitabı Bir Kalbin Boyutları ile tekrar öyküseverlerin karşısında. Mutlaka okuyun...

Yazar: Kadriye Bozkurt

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Türü: Öykü

Syf: 152

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D&R

GEORGE SAUNDERS - ARALIĞIN SONU

2014 Folio Ödülü sahibi George Saunders'ın şimdiye kadarki en alaycı, komik ve en rahatsız edici öykü derlemesi olan Aralığın Onu, sıradan insanın deneyimine odaklanarak kişisel başarısızlıkların, düş kırıklıklarının, tereddütlerin, baskının ve umutla beslenen sınıfsal kaygıların insanı nasıl bir saplantılar labirentine soktuğunu gösteriyor.

Yazar: George Saunders

Yayınevi: Delidolu

Çeviren: Niran Elçi

Baskı yılı: 2014

Türü: Öykü

Syf: 178

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NAZLI KARABIYIKLIOĞLU - GÖK DERİNİN ALTINDA

Gök Derinin Altında zaman ve mekânla bağları gevşemiş insanların modern çağda efsanelere sığınmasının anlatısı.

Yazar: Nazlı Karabıyıklıoğlu

Yayınevi: İthaki Yayınları

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Öykü

Syf: 216

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İdefix

ZEYNEP UZUNBAY - KAMÇILANMA MESAFESİ

Şiir, roman ve inceleme kitapları bulunan Zeynep Uzunbay, “Kamçılanma Mesafesi”yle yeni kapılar aralıyor.

Yazar: Zeynep Uzunbay

Yayınevi: Manos

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Öykü

Syf: 96

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FAHRİ CELAL - KEDİNİN KERAMETİ

Bu kitapta Fahri Celâl’in Talâk-ı Selâse, Kına Gecesi, Eldebir Mustafendi, Avur Zavur Kahvesi, Rüzgâr adlı kitapları, uzun hikâyesi Keloğlan Çanakkale’de ve kitaplarına girmemiş başka hikâyeler bulunmaktadır.

Yazar: Fahri Celal

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Öykü

Syf: 476

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ADALET AĞAOĞLU - HAYATI SAVUNMA BİÇİMLERİ

Adalet Ağaoğlu edebiyatın hemen her türünde ürün veren ve hangi türde yazarsa yazsın yetkinliğini kanıtlayan bir yazar. Ağaoğlu'ndan öyküler...

Yazar: Adalet Ağaoğlu

Yayınevi: Everest Yayınları

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Öykü

Syf: 121

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ARZU BAHAR - KOVULMADIM BEN AYRILDIM

Yazar Arzu Bahar ilk kitabıyla okurları selamlıyor...

Yazar: Arzu Bahar

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Baskı yılı: 2017

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Syf: 130

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METİN ELOĞLU - İSTANBULLU

Metin Eloğlu'ndan bir istanbul portresi...

Yazar: Metin Eloğlu

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Türü: Öykü

Syf: 148

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Kitap Yurdu

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