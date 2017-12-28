Öykü severlerin okuması gereken kitaplar

Edebiyat dünyası gün geçtikçe yeni kitaplarla zenginleşiyor. Yayınevleri yayımladıkları kitaplarla okurlarının karşısına çıkıyorlar. Usta yazarların kalemlerinden çıkan öykü kitaplarını her kitapseverin kitaplığında bulunmasını tavsiye ediyoruz.
Raflarda yerini alan her kitabı okuma fırsatımız olmadığı bir hakikat. Bunun için verimli okumalar yapmak ve seçici olmak kitap tutkunların dikkat etmesi gereken bir husustur. Kitap Ayracı, sizler için 10 öykü kitabını bir araya getirdi.
Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazarların eserlerinden oluşan listede, Hasan Ali Toptaş’ın geçtiğimiz haftalarda Everest Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan ‘Gecenin Gecesi’ öykü kitabı da yer alıyor. Öte yandan, okurların severek okuduğu Kadire Bozkurt’un ‘Bir Kalbin Boyutları’, Amerikalı yazar William Saroyan’ın en çok bilinen ve beğenilen öykülerinin yer aldığı kitabı ‘Aram Derler Adıma’ yapıtı da listede yer alan bir diğer yapıt.
HASAN ALİ TOPTAŞ - GECENİN GECESİ
Türk Edebiyatı'nın usta ismi Hasan Ali Toptaş'tan nefis öyküler...
Yazar: Hasan Ali Toptaş
Yayınevi: Everest Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Türü: Öykü
Syf: 88
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WILLIAM SORAYAN - ARAM DERLER ADIMA
Ünlü Amerikalı yazar William Saroyan’ın en çok bilinen ve beğenilen öykülerinin yer aldığı kitabı ‘Aram Derler Adıma’ yepyeni Türkçe çevirisiyle karşınızda.
Yazar: William Sorayan
Yayınevi: Aras Yayıncılık
Çevirenler: İrma Dolanoğlu-Çimen Ohannes Kılıçdağı
Baskı yılı: 2017
Türü: Öykü
Syf: 144
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KADİYE BOZKURT - BİR KALBİN BOYUTLARI
Kadire Bozkurt, yeni kitabı Bir Kalbin Boyutları ile tekrar öyküseverlerin karşısında. Mutlaka okuyun...
Yazar: Kadriye Bozkurt
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Türü: Öykü
Syf: 152
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GEORGE SAUNDERS - ARALIĞIN SONU
2014 Folio Ödülü sahibi George Saunders'ın şimdiye kadarki en alaycı, komik ve en rahatsız edici öykü derlemesi olan Aralığın Onu, sıradan insanın deneyimine odaklanarak kişisel başarısızlıkların, düş kırıklıklarının, tereddütlerin, baskının ve umutla beslenen sınıfsal kaygıların insanı nasıl bir saplantılar labirentine soktuğunu gösteriyor.
Yazar: George Saunders
Yayınevi: Delidolu
Çeviren: Niran Elçi
Baskı yılı: 2014
Türü: Öykü
Syf: 178
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NAZLI KARABIYIKLIOĞLU - GÖK DERİNİN ALTINDA
Gök Derinin Altında zaman ve mekânla bağları gevşemiş insanların modern çağda efsanelere sığınmasının anlatısı.
Yazar: Nazlı Karabıyıklıoğlu
Yayınevi: İthaki Yayınları
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Türü: Öykü
Syf: 216
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ZEYNEP UZUNBAY - KAMÇILANMA MESAFESİ
Şiir, roman ve inceleme kitapları bulunan Zeynep Uzunbay, “Kamçılanma Mesafesi”yle yeni kapılar aralıyor.
Yazar: Zeynep Uzunbay
Yayınevi: Manos
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Türü: Öykü
Syf: 96
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FAHRİ CELAL - KEDİNİN KERAMETİ
Bu kitapta Fahri Celâl’in Talâk-ı Selâse, Kına Gecesi, Eldebir Mustafendi, Avur Zavur Kahvesi, Rüzgâr adlı kitapları, uzun hikâyesi Keloğlan Çanakkale’de ve kitaplarına girmemiş başka hikâyeler bulunmaktadır.
Yazar: Fahri Celal
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Türü: Öykü
Syf: 476
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ADALET AĞAOĞLU - HAYATI SAVUNMA BİÇİMLERİ
Adalet Ağaoğlu edebiyatın hemen her türünde ürün veren ve hangi türde yazarsa yazsın yetkinliğini kanıtlayan bir yazar. Ağaoğlu'ndan öyküler...
Yazar: Adalet Ağaoğlu
Yayınevi: Everest Yayınları
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Türü: Öykü
Syf: 121
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ARZU BAHAR - KOVULMADIM BEN AYRILDIM
Yazar Arzu Bahar ilk kitabıyla okurları selamlıyor...
Yazar: Arzu Bahar
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Baskı yılı: 2017
Türü: Öykü
Dili: Türkçe
Syf: 130
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METİN ELOĞLU - İSTANBULLU
Metin Eloğlu'ndan bir istanbul portresi...
Yazar: Metin Eloğlu
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Türü: Öykü
Syf: 148
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