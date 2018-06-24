Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne kilitlendi.

Anadolu Ajansı seçim yayınına yönelik test yayını sırasında adayları ve partileri oy oranlarıyla ifade etmişti.

OYLARIMIZ ÇALINDI DİYENLER OY MU ÇALIYOR

Malum kesimler ajansın bu eylemini 'Oylarımız çalınacak, her şey önceden planlı, rakamları bile önceden belirlemişler' yaygarasıyla propagandaya dönüştürmüştü.

Şimdi aynı eylemi kendileri, kendi partilerinin seçim takip sistemi üzerinden yaptı. Kendi adaylarının oylarını bile önceden yazdılar. Kendi ifade şekillerine bakılırsa oyları kendileri çalmış oldular.