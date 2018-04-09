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Oylum Talu'nun konuğu defineciliği özendirdi

Habertürk ekranlarında, Oylum Talu´nun sunduğu Burası Haftasonu programınında konuşulanlar büyük tepki gördü.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 11:58..
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Oylum Talu'nun konuğu defineciliği özendirdi

Oylum Talu'nun dün sabahki konuğu kendisini defineci olarak tanımlayan Uğur Kulaç'tı. Define nasıl aranır sorusunun cevabını veren Kulaç, define çıkarmak için kullandığı makinelerini tanıttı.

MAKİNESİNİN REKLAMINI YAPTI

Kulaç, yanındaki cihazı göstererek, "Saklanmış, gizlenmiş olan metalleri bulmaya çalışıyor. Bu da bulunan o metalin, tam yerini noktalamaya çalışan bir makine aslında" diye belirtti. Aynı haftaiçinde dedektör satışlarının yasaklanması için kampanya başlatan Arkeolog Derneği yöneticileri, canlı yayın karşısında dumura uğradılar.

OYLUM TALU KEKELEDİ

İzmit´in define açısından zengin olduğundan bahsedilirken, programın sunucusu Talu, kekeleyerek, "Oradan hiçbir gömüye ulaştınız mı, nasıl soracağımı da bilemiyorum" derken, Kulaç hemen atlayarak, "Ulaştık, ulaştık, evet" diye cevap verdi.

TAHRİBATA TEŞVİK ETTİ

Ayrıca, Kulaç, "İzmit bölgesi Roma´ya başkentlik yapmış bir bölge. Ve oralarda çok güzel büyük gömüler var. Küçük gömüler de var. Yakın dönemde yaşamış, azınlıkların yaptığı gömüler de var. Ama o bölge özellikle çok büyük gömülerin olduğu bir bölge" ifadelerini de kullandı.

Oylum Talu'nun konuğu defineciliği özendirdi VİDEO

CİNLERİ DE KARIŞTIRDI

Ayıca Kulaç, "Bizim definede en çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de sihir ve tılsım meselesi'' diye belirtirken, "Bu paralar toprak altına gömüldüğü zaman, korunması için, tekrar geri gelindiğinde sadece sahibinin alabilmesi için, orada bir sihir, tılsım işlemi yapıyorlar. Cinler tarafından korumaya bırakılır." dedi.

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ'NDEN TEPKİ YAĞDI

Görüntülere, birçok insandan tepki geldi. Arkeologlar Derneği de Twitter adresinden tepki gösterdi.

Dernek, programın defineciliği özendirdiğini savunarak, "Böyle program olmaz! Habertürk Televizyonunu kınıyoruz. Defineciliği özendirmek suçtur. Biri buna dur demeli. Toplum yanlış yönlendiriliyor. Programdan resmen cehalet akıyor " ifadelerini kullandı.

Oylum Talu'nun konuğu defineciliği özendirdi

 

 

 


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