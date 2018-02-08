Oyun bağımlılığının ruhsal ve fiziksel zararları

Dünya Sağlık Örgütü'nün, '2018 yılında yenilenecek Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması (The International Classification of Diseases) Teşhis Kılavuzu'nda, bilgisayar oyunu bağımlılığı, 'akıl hastalığı' başlığı altında yer alacağı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, her ne kadar salgın hastalıklar ve çözümleri konusunda ilaç kartellerinin yörüngesinde olduğu eleştirileri nedeniyle güvenilirliğini yitirmiş olsa da, örgütün oyun bağımlılığı konusundaki tespitleri, yeni çağın getirdiği yeni psikolojik hastalıklara da ışık tutuyor.

OYUN BAĞIMLILIĞI, YAŞAM KALİTESİNİ NASIL BOZUYOR

Oyun bağımlılığı da diğer bağımlılıklar gibi insanların yaşam kalitesini bozan, kişilerin ciddi şekilde zamanlarını alan, yaşam alanlarından alıkoyan önemli bir davranış bozukluğu olmuş durumda. Bu nedenle de bir "hastalık" olarak kabul edilmesi gerekiyor.

Kişinin oyunu, zamanını ve yerini kontrol edebilmesi halinde oynamak bağımlılık sayılmaz. Ancak oyun kişiyi yönetmeye başlamışsa, kontrolü kişinin elinden almışsa o zaman bu bir bağımlılıktır.

Depresyon, aksiyete, bipolar bozuklukların çok sık görülmesinin yanı sıra obezite, sara nöbeti riski ve iskelet yapısında bozukluklara yönelik hastalıklara da neden olabileceği, artık bilinen gerçekler arasında.

OYUN KARAKTERİNDEN ETKİLENEN ÇOCUKLAR

Özellikle gençler, kendi kişiliklerini oluşturmaya çalıştıkları dönemde oynadıkları oyunlardan etkileniyor, oyunda şekillendirdikleri karakterlerin kişiliğine zamanla bürünmeye başlıyorlar. Bu da kendilerini doğal olmayan bir ortamda, doğal olmayan davranış tutumları sergilemelerine ve bu tutumlarını gerçek hayata da yansıtmalarına neden oluyor.

OYUN İÇİN ARKADAŞINI ÖLDÜRENLER

Son zamanlarda ülkemizde de çocukları ve gençleri etkileyen, kavga ve cinayetlere neden olan oyun bağımlılığının ne kadar tehlikeli olduğu artık tartışılmaz.

ANNELER VE BABALAR DİKKAT!

Tüm yaş gruplarında görülebilen oyun bağımlılığı, ebeveynlerin çocuklarını avutmak için ellerine tutuşturdukları akıllı telefon ve başına oturttukları bilgisayarda tek başlarına bırakıldıklarında kök salıyor.

OYUN OYNAMAK HER YAŞTA GÜZELDİR

Binlerce yıl öncesine dayanan, zeka oyunlarıyla başlayan ve bilgisayar-konsol-akıllı telefonlarla devam eden oyun aktivitesi, her yaşa hitap eden, özellikle yaşların zihinlerini uyanık tutan insani bir ihtiyaç.

Ancak gerçek hayattan kopulmadığında, gerçek kişiliklerden uzaklaşılmadığında.