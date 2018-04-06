Alon Tako, Guy Elnathan, Daniel Lichter ve Sivan Kotek adlı dört öğrenci tarafından hazırlanan 2012 yapımlı kısa film, oyun bağımlısı bir çocuğu izleyicilere aktarıyor.

Video oyunu bağımlısı oğluyla uğraşan bir annenin ve oğlunun komik hallerini anlatan animasyon filmi, 10 aylık çalışmadan sonra tamamlandı.

Oyun bağımlısı çocuğu anlatan kısa film: Glued VİDEO

Bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklar da bu nimetlerden faydalanmak istiyor. Bilgi ve teknolojiyi doğru kullanmak insana pek çok yararı olduğu bir gerçek.

Bu kısa filmde bir çocuğun bilgisayar ve video oyunlarına olan bağımlılığını izleyeceksiniz. Filmi ilk kez izleyecek olan anneler, aynı şeyi yaşadığını mutlaka düşünecektir.





ANNENİN ÇABASI

Anne, oğlunun diğer arkadaşları gibi dışarıda oyun oynaması taraftarıdır. Güneşli ve güzel bir havada bile, oğlu elinde ateri ve diğer bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyor. Buna son vermek isteyen annenin çabaları ise görülmeye değer.





Çocukların sanal dünyaya olan bağımlığını komik sahnelerle anlatan film, izleyenleri düşündürüyor.

Ergül Tosun

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