Oyun bağımlısı kadın kör oldu

Çin'de yaşayan 21 yaşındaki Wu Xiaojing, akıllı telefonunda 200 milyondan fazla kişinin oynadığı popüler oyun Honour of Kings'i bir gün boyunca oynayınca sağ gözündeki görme duyusunu yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

Finans sektöründe çalışan genç kadının rahatsızlığının "Retinal Arter Tıkanıklığı" olduğu ve tedavi edilmezse kalıcı körlüğe neden olduğu belirtildi.

HASTANEDE BİLE TELEFONUNU BIRAKMADI

Sosyal medyada gündem olan kadının hastanede bile telefonunu bırakmadığı görülürken, Wu Xiaojing çalışmadığı günlerde sabah 6'da kalkıp kahvaltının ardından öğlen 4'e kadar sürekli oyun oynadığını söyledi.