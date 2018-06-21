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Oyun konsolu çalan çift tutuklandı

Bursa'da ünlü teknoloji mağazalarından oyun konsolu çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

İHA | 21.06.2018 - 13:19..
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Şehrin en işlek alışveriş merkezlerinde teknoloji ve kitap mağazalarından farklı dönemlerde hırsızlık yapan zanlılar, güvenlik kameraları sayesinde yakayı ele verdi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Çok sayıda oyun CD'si ile oyun konsolu çalan hırsızların ürünlerdeki alarmları güçlükle söktükleri görüldü. Son olarak bir kitap mağazasından oyun CD'si ve 12 adet kalem pil çalan M.K. (23) ile A.K'nin (29) kimliği tespit edildi.

Oyun konsolu çalan çift tutuklandı

Şahısların daha önce de benzer mağazalardan oyun konsolu kolu ve oyun CD'si çaldıkları belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızlık yapmadan önce etraftaki kameraları kontrol eden 2 hırsızın, çalacakları ürünleri elbiselerinin içine gizleyerek olay yerinden ayrıldıkları görüldü. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Oyun konsolu çalan çift tutuklandı

Oyun konsolu çalan çift tutuklandı

Oyun konsolu çalan çift tutuklandı

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