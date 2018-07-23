Oyun oynarken balkondan düşen bebek ağır yaralandı

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı düzenleyen Glick'in Türk dostu Adnan Oktar çıktı.

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Alman basını Özil'e kin kustu

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması basının linç girişimini arttırmasına neden oldu. Irkçı saldırılarda bulunan Bild, veda sonrası yine Özil'i hedef gösterdi.