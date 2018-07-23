Oyun oynarken balkondan düşen bebek ağır yaralandı

Ödemiş ilçesinde, dün saat 13.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde, Taner ile Nurcan Orhan çiftinin 1 yaşındaki kızları Sena, 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynamaya başladı.
BALKON DEMİRLERİNİN ARASINDAN GEÇTİ
Annesi mutfaktayken balkon demirlerinin arasından geçen Sena bebek, beton zemine düştü. Yaralanan minik Sena, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Sena bebek, buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.