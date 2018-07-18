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Oyun oynarken içine oturduğu düdüklü tencereye sıkıştı

Çorum'da, oyun oynarken girdiği düdüklü tencerenin içine sıkışan küçük çocuk, itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

DHA | 18.07.2018 - 13:38..
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2 yaşındaki Ahmet Muhammed Turan, anne ve babası uyurken mutfağa gidip, düdüklü tencerenin içerisine oturdu. Diz kapaklarından aşağısı tencereye sıkışan minik çocuk, ağlamaya başladı.

Oyun oynarken içine oturduğu düdüklü tencereye sıkıştı

YARDIMINA İTFAİYE YETİŞTİ

Uyanıp, mutfağa koşan anne ve baba, kendi çabalarıyla Ahmet Muhammed Turan'ı kurtaramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerinde yardım istedi.

Gelen Çorum Belediyesi İtfaiyesi ekibi, küçük çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Trafik kazalarında kullanılan oksijenli kesici aletin çocuğa zarar vereceğini belirleyen ekipler, kesici ve ayırıcı kullanarak tencerenin bir bölümünü kesmeye çalıştı.

Oyun oynarken içine oturduğu düdüklü tencereye sıkıştı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarma çalışması sırasında bazı itfaiye görevlileri küçük çocukla oyun oynayarak onu oyaladı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Ahmet Muhammed Turan, tencereden çıkarıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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