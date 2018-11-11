Oyun parkında kuş avlayan 2 kişi, 9 yaşındaki çocuğu yaraladı

İlyas Mahallesi Emirgan Caddesi üzerinde bulunan bir metruk binanın bahçesinde havalı tabanca ile kuş avlamaya çalışan 2 kişi, ağaçtaki kuşlara ateş açtı. Açılan ateş sonucunda metruk evin yan kısmında bulunan bir sitenin çocuk parkında ikiz kardeşi Ö.F.Ş ile oyun oynayan 9 yaşındaki A.Ş.’nin omuzuna saçma isabet etti.

Sırtında bir sıcaklık hisseden 4’üncü sınıf öğrencisi A.Ş., eve giderek durumu annesine anlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.