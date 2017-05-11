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Oyun tutkunlarının efsanesi geri dönüyor

Electronic Arts ve Ghost Games, bu sene içerisinde piyasaya sürecekleri yeni Need for Speed oyununu resmi olarak duyurdu.

11.05.2017 - 15:56
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Electronic Arts ve Ghost Games tarafından seriye yeni bir başlangıç yapan Need for Speed oyunu, 2015 senesinde reboot olarak ilk oyunuyla oyuncularla buluşmuştu. Bu oyunun ardından Electronic Arts ise artık alışıldığı gibi her sene yeni bir Need for Speed oyununu piyasaya sürmeyeceklerini ve her yeni oyunlarını 2 ya da 3 senede bir düzgün bir şekilde piyasaya sunacaklarını belirtmişti.

Oyun tutkunlarının efsanesi geri dönüyor

YENİ OYUNU BLOGDAN DUYURDULAR

2015 senesinin sonunda ilk önce Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One için piyasaya sürdükleri Need for Speed, 2016 senesinin ilk aylarında da PC için piyasadaki yerini almıştı ve seri o günden beri yeni oyununa odaklanmıştı.

Shiftdelete'in haberine göre, geçtiğimiz saatlerde Electronic Arts ve Ghost Games ortaklığı ile yayınlanan blog yazısında, yeni Need for Speed oyunu resmi olarak duyuruldu ve ilk detaylar açıklandı.

Oyun tutkunlarının efsanesi geri dönüyor

YENİLİKLER OYUNCU İSTEKLERİNE GÖRE YAPILDI

- Yeni NFS oyunu, bir önceki Need for Speed gibi detaylı bir modifiye ve araç özelleştirme seçeneğine sahip olacak.

- Need for Speed: Most Wanted, Carbon, Undercover, The Run ve Underground benzeri tarzda sokak yarışı olacak ve polis kovalamacaları ön planda kalacak.

- Sadece araç bakımı yetmeyecek ve sürücünün kişisel gelişimi de ön planda olacak. Özellikle bir önceki Need for Speed oyunundaki online gereklilik bu oyunda kalkacak ve oyuncular eskisi gibi tamamen offline olarak da takılabilecek. Bir önceki oyun tamamen online oynanıyordu ve bu da birçok oyuncuları rahatsız etmişti ve oyun basınından da olumsuz yorumlar alınmasına sebep olmuştu.

Oyun tutkunlarının efsanesi geri dönüyor

LANSMAN 10 HAZİRAN'DA EA PLAY ETKİNLİĞİNDE

Electronic Arts ve Ghost Games, yeni Need For Speed oyunu hakkında daha fazla bilgiyi, yeni fragmanı, oynanış videosu ve oyunun ismini, E3 öncesi düzenleyecek oldukları EA Play 2017 etkinliğinde paylaşacak. EA Play 2017 ise 10 Haziran 2017 22:00'de gerçekleşecek. Bu etkinlikte tüm EA oyunları tanıtılacak.

Yeni Need for Speed oyunun PC, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One için piyasada olması bekleniyor.

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