Oyuncak silahlı PTT soyguncusuna 5 yıl hapis

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tekstil fabrikasında işçi, Hasan Kuşcu Emirsultan Mahallesi'nde bulunan PTT Şubesi'ne gitti. Elektrik faturasını ödeyen Kuşçu daha sonra oyuncak tabancasını çıkartıp kasada bulunan 8 bin 600 TL'yi yanında getirdiği poşete koyarak kaçtı.

BİN 600 LİRA CEBİNDEYDİ

Güvenlik kamerasını izleyen ve parmak izi alan polis Hasan Kuşcu'yu arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Üzerinde çaldığı paradan bin 600 TL kalan Kuşcu verdiği ifadesinde, şöyle dedi:

"BORÇLARIMI ÖDEDİM"

"Tektil fabrikasında çalışıyorum. Ama para sıkıntısı çekiyordum. Faturalarımı ödemekte zorluk çekiyordum, arkadaşlardan ödünç para alamıyordum. Olay günü 85 lira olan elektrik borcumu ödedim. Doğalgaz ve su faturalarını yatıramadım. Yanımda bulunan oyuncak tabanca ile soygun yapmak istedim. Yaptımda. Aldığım para ile arkadaşlarıma olan borçlarımı verdim. Toplam 200 TL olan doğalgaz ve su faturasını yatırdım. Sonrada yakalandım" dedi. Kuşcu, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"BORÇLARIM VARDI"

Hakkında Bursa 4'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli silahlı yağma' suçundan dava açılan Hasan Kuşçu'nun yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada suçunu kabul eden Kuşçu, "Borçlarım vardı. Faturalarımı ödeyemiyordum. Oyuncak tabanca ile soygun yaptım. Pişman oldum. Aldığım parayı cezaevinde PTT'ye ödedim."

12 YILDAN 5 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme heyeti suçunu kabul eden Hasan Kuşçu'ya önce 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun oyuncak tabanca ile işlenmesi, paranın iade edilmesi ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet cezayı 5 yıla düşürüp sanığın tutukluluk haline karar verdi.











