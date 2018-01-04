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Oyuncak top yutan Suriyeli bebek, öldü

Bursa’da elinde oynadığı topu ağzına atan 8 aylık bebek boğularak hayatını kaybetti.

İHA | 04.01.2018 - 07:54..
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Bursa'ya bağlı Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli A.K. ve A.K.’nin 3 çocuğundan biri olan Süreyya K., parktaki çocuklara bakarken elindeki küçük topu ağzına attı.

Oyuncak top yutan Suriyeli bebek, öldü


BOĞAZINA KAÇAN TOP ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Yakınlarının nefes alamadığı fark etmesi üzerine ağzında topu çıkarmaya çalıştı. Tüm müdahalelere rağmen top çıkmayınca 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Oyuncak top yutan Suriyeli bebek, öldü


Uzun süre nefessiz kaldığı için kalbi duran çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 aylık bebek hayata döndürülemedi.
Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Oyuncak top yutan Suriyeli bebek, öldü


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