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Oyuncakçıdan aldığı sahte paralarla dolandırdı

Zonguldak’ta, oyuncakçıdan aldığı sahte paralarla 19 kişiyi dolandıran Murat Ç., demokrasi nöbetinde yakalandı.

16.07.2017 - 21:11
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 aydır sürdürdüğü istihbarı çalışması sonucu, daha önce 4 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 7 yıl 6 ay ve bin 660 lira para cezası kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan 44 yaşındaki Murat Ç.’yi dün akşam saatlerinde demokrasi nöbetinin yapıldığı Madenci Anıtı’nın çevresinde yakaladı.

Oyuncakçıdan aldığı sahte paralarla dolandırdı

Araştırmada, Murat Ç.’nin il genelinde sözde birilerinden aldığı borcu ödemek veya para bozdurmak senaryolarıyla yaşlı ve dikkatsiz 19 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

ÜZERİNDE GEÇERSİZ İBARESİ BULUNAN PARAYLA DOLANDIRMIŞ

İkna ettikleri kişilere oyuncakçılardan aldığı 200 ile 100 liralık üzerinde ‘Geçersiz’ ibaresi bulunan sahte paralardan verip paraları bozdurarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan Murat Ç.’nin üzerinde yapılan aramada çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Oyuncakçıdan aldığı sahte paralarla dolandırdı

YAKINLARI GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Mağdurların verdiği eşgaller ile güvenlik kamera kayıtlarındaki görüntülerin birebir uyuştuğu Murat Ç., emniyetteki sorgusunun ardından ‘Dolandırıcılık’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat Ç.’nin yakınları, görüntü çeken gazetecilere tepki gösterdi.

Oyuncakçıdan aldığı sahte paralarla dolandırdı

Oyuncakçıdan aldığı sahte paralarla dolandırdı

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