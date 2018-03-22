Oyuncu Adnan Koç uyuşturucudan tutuklandı

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Behram Paşa rolüyle ünlenen Adnan Koç, öğlen saatlerinde gözaltına alınmıştı. Üstünde kokain bulunan Koç ve iki kardeşi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÜNLÜLERİN TORBACISI DA YAKALANDI
İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl dizisinin ‘Behram Paşa’sı Koç’u, 3 kardeşi, M.P. adlı bir kişiyi ve ünlülere uyuşturucu temin eden ‘torbacı’ Sinan B.’yi gözaltına almıştı.
Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Adnan Koç ve 2 kardeşi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli, haklarında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.