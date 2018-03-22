Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

1 Zlatan ayrıldığını açıkladı Zlatan Ibrahimoviç, Manchester United'tan ayrıldığını açıkladı. Zlatan'ın ABD'ye giderek MLS'de devam edeceği gündemde.

2 Malatya'da YPG'yi öven 4 kişi gözaltına alındı Malatya'da yaşı 18'den küçük olduğu belirtilen 4 kişi, okul duvarlarına YPG'yi öven yazılar yazdıkları için gözaltına alındı.

3 Süper Loto'da 6 bilen 2 kişi çıktı Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen iki kişi 1 milyon 894 bin 678 lira 55'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

4 Oyuncu Adnan Koç uyuşturucudan tutuklandı İstanbul'da bir kafeye yapılan operasyonda kokainle yakalanan Adnan Koç ve iki kardeşi tutuklandı.

5 Okay: Geçmişi değiştiremeyiz Milli takımda kaliteli oyuncuların olduğunu dile getiren Okay Yokuşlu, kadroya güvendiğini dile getirdi. Dünya Kupası hakkında da konuşan Yokuşlu, "Önümüze odaklanmak zorundayız." ifadelerini kullandı

6 Macron Afrin operasyonuna işgal dedi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "'Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz." dedi.