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Oyuncu Ahmet Çevik hastanelik oldu

Oyuncu Ahmet Çevik geçirdiği talihsiz kaza sonrası tat ve koku alma duyularını kaybetti.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 15:40..
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Dengesini kaybedip yere düşen Çevik, şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybetti. Acil ameliyata alınan ünlü oyuncuyu, ses sanatçısı Onur Akay, hastanede ziyaret etti.

Oyuncu Ahmet Çevik hastanelik oldu

ŞİDDETLİ KAFA ÇARPMASI NEDEN OLDU

45 yaşındaki tiyatrocunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Okay, "Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar." açıklamasında bulundu.

Oyuncu Ahmet Çevik hastanelik oldu

Oyuncu Ahmet Çevik hastanelik oldu

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