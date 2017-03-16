taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.446
USD
3,6875
EURO
3,9603
ALTIN
145,41
PETR
52,1100

Oyuncu Engin Öztürk'ün acı günü

Engin Öztürk'ün ablası Berrin Öztürk geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

16.03.2017 - 09:53
  1. Haberler
  2. Magazin

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün avukat ablası Berrin Öztürk dün Antalya Adliyesi'ndeki bir duruşmada rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Berrin Öztürk hastaneye götürülürken yolda kurtarılamadı.

Oyuncu Engin Öztürk'ün acı günü

ARKADAŞLARI TESKİN ETMEYE ÇALIŞTI

Avukat Berrin Öztürk'ün cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Cenazede gözyaşı döken Engin Öztürk'ü arkadaşları teskin etmeye çalıştı.

Oyuncu Engin Öztürk'ün acı günü

CENAZESİNE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindide düzenlenen cenaze törenine Berrin Öztürk'ü babası Erdoğan Öztürk, annesi Nermin Öztürk, oyuncu kardeşi Engin Öztürk, yakınları, Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztürk, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Engin Öztürk'ün oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli ve İdil Fırat, Eskişehirsporlu futbolcu Erkan Zengin, Berrin Öztürk'ün avukat arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

Oyuncu Engin Öztürk'ün acı günü

Oyuncu Engin Öztürk'ün acı günü

Oyuncu Engin Öztürk'ün acı günü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Hollanda krizini nota ile BM'ye taşıdı

Türkiye Hollanda krizini nota ile BM'ye taşıdı

64
Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

Canlı yayında Baykal'ı kızdıran 367 sorusu

34
Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

Hollanda'nın gözü 3. Havaalanı'nda

33
Angelina Jolie'den BM'ye eleştiri

Angelina Jolie'den BM'ye eleştiri

19
Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

152
Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kayıt altında

Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kayıt altında

104
Çavuşoğlu: Hollandalı elçiyi tutup hücreye atardık

Çavuşoğlu: Hollandalı elçiyi tutup hücreye atardık

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM