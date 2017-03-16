Oyuncu Engin Öztürk'ün acı günü

1 Facebook'ta çocuğa cinsel taciz ve şantaja 2 yıl hapis Diyarbakır'da sosyal medyadan tanıştığı 12 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan tacizci 2 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 Almanlar Merkel'in tavırlarından rahatsız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump karşısında sessizliğe gömülen Merkel, Alman basınında sert eleştirilerin hedefi oldu.

3 Elma tipi erkekler ve armut tipi kadınlarda obezite riski Erkeklerde elma tipi, kadınlarda ise armut tipi vücut obezite riskini artırıyor. Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, konu ile ilgili bilgi verdi.

4 Adıyaman'da PKK operasyonu Adıyaman'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

5 Levent Kırca parlamenter sistemin çarpıklığını anlatmıştı Levent Kırca yaşasaydı hayır derdi, orası kesin de, yaptığı güldürünün bir gün evet propagandasına malzeme olacağını hiç düşünmemiştir.

6 Aykut Kocaman'ın F.Bahçe'ye ilk transferi Konya'dan Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman'ın, Konyaspor'dan öğrencisi Ömer Ali'yi de yanında getireceği öğrenildi.