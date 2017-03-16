Oyuncu Engin Öztürk'ün acı günü

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün avukat ablası Berrin Öztürk dün Antalya Adliyesi'ndeki bir duruşmada rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Berrin Öztürk hastaneye götürülürken yolda kurtarılamadı.
ARKADAŞLARI TESKİN ETMEYE ÇALIŞTI
Avukat Berrin Öztürk'ün cenazesi memleketi Eskişehir'e getirildi. Cenazede gözyaşı döken Engin Öztürk'ü arkadaşları teskin etmeye çalıştı.
CENAZESİNE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii'nde ikindide düzenlenen cenaze törenine Berrin Öztürk'ü babası Erdoğan Öztürk, annesi Nermin Öztürk, oyuncu kardeşi Engin Öztürk, yakınları, Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztürk, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Engin Öztürk'ün oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli ve İdil Fırat, Eskişehirsporlu futbolcu Erkan Zengin, Berrin Öztürk'ün avukat arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.