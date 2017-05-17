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Oyuncu Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

Sağlık problemleri yaşayan tiyatro oyuncusu ve dublaj sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti.

17.05.2017 - 23:30
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Tiyatro oyuncusu ve dublaj sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti.

Ciddi sağlık problemleri yaşayan usta oyuncuya karaciğer nakli yapılması için donöre ihtiyacı olduğunu meslektaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Bugüne kadar Kenan İmirzalıoğlu, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni ve Paul Newman gibi dünyaca ünlü isimleri seslendiren oyuncu ve ses sanatçısı Payidar Tüfekçioğlu ses sanatçılığında 35 yılı geride bırakmıştı.

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