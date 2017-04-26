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Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

Marmaris'te, dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan, 840 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde düzeneği ile yakalandı.

26.04.2017 - 02:59
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Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozburun Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Villaya baskın yapan jandarma yaptığı aramada uyuşturucu yapmak için düzenek, cam kavanozlar içinde paketlenmiş halde 840 gram esrar maddesi ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında villada bulunan dizi ve sinema sanatçısı Selim Erdoğan gözaltına alındı. Muğla Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ünlü oyuncu sorgulanmak üzere Marmaris Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

KOMŞUSU İFTİRA DEDİ

Villayı bir süre önce kiraladığı öğrenilen Erdoğan'ın komşusu Mehmet Çalış, "Selim Erdoğan çok iyi biridir ve herkes burada sever. Üzerine bir iftira atılmıştır. Böyle bir şey olacağına kesinlikle inanmıyorum. Kendisi yeni geldi ve olmadığında bahçesini ben düzenlerim. Öyle uyuşturucu madde ekmek ticaret yapma gibi iddialar yalandır" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Oyuncu Selim Erdoğan uyuşturucudan gözaltına alındı

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