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Oyuncu Yıldırım Öcek yaşamını yitirdi

Mide küçültme ameliyatı sonrasında yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle 4 gün önce hastaneye kaldırılan Yıldırım Öcek, hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 11:52..
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'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı 'Sadettin Yerebakan' karakteri ile hafızalarda yer eden Yıldırım Öcek dün akşam vefat etti.

66 yaşındaki oyuncu, fazla kiloları nedeniyle geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında rahatsızlanmış ve 4 gün önce hastanede yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

Oyuncu Yıldırım Öcek yaşamını yitirdi

"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

Sanatçının oğlu Seçkin Öcek, babasının vefatı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babamı yarım saat önce kaybettik, çok üzgünüz. Tedaviyi reddettiğine dair haberleri okudum. Kesinlikle doğru değil. Tedavisiyle ilgili gereken her şey yapıldı. Kendisine çok dikkat ediyor, sporunu yapıyordu. Yediklerine içtiklerine dikkat ediyordu ama çoklu organ yetmezliği yüzünden kaybettik. Ağabeyim yurtdışında, onun gelmesini bekliyoruz. Cenaze ne zaman yapılacağını, onun gelmesinin ardından karar vereceğiz."

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