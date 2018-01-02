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Öz çekim yapmak isterken boğuluyordu

Adana'da baraj kapakları kapandığı için suyu çekilen Seyhan Nehri'ne girerek öz çekim yapmak isteyen bir kişi, kapaklar açılınca boğulma tehlikesi atlattı.

İHA | 02.01.2018 - 10:00..
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde İbrahim Çakmak, baraj kapakları kapatıldığı için suyu çekilen Seyhan Nehri'ne girerek fotoğraf çektirmek istedi.

BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA PANİK YAPTI

Çakmak, nehrin içinde kayalara basarak ilerleyip öz çekim yaptı. Ancak baraj kapaklarının açılması ile bir anda nehir su ile dolmaya başlayınca Çakmak paniğe kapıldı.

Öz çekim yapmak isterken boğuluyordu

Bu arada çevredeki vatandaşlar da polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, kapakları açan görevliyi uyararak, diğer kapakların açılmamasını ve açılan kapağın da kapatılmasını istedi.

Öz çekim yapmak isterken boğuluyordu VİDEO

Öz çekim yapmak isterken boğuluyordu

GÖREVLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Çakmak, güçlükle taşların üzerine basarak karaya çıktı. Karaya çıkınca görevlilere tepki gösteren İbrahim Çakmak, "Neden uyarmıyorsunuz, burada insanlar su olmadığı için ailesiyle nehre iniyor. İnsan bir uyarır, sonra kapakları açar." dedi.

Öz çekim yapmak isterken boğuluyordu

Görevli ise daha önce siren çaldığını ancak son zamanlarda bu sistemin kaldırıldığını söyledi. Çakmak, olay yerinden hızlıca ayrıldı.

Öz çekim yapmak isterken boğuluyordu

Öz çekim yapmak isterken boğuluyordu

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