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Öz kızına tecavüz eden babaya 45 yıl hapis

Eskişehir'de öz kızına 8 yaşından beri tecavüz eden 44 yaşındaki İ.T'ye 45 yıl hapis cezası verildi.

30.03.2017 - 15:18
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Evli olan 22 yaşındaki genç kadın Z.A, 2 yıl önce polis merkezine giderek, öz babası İ.T.'nin kendisine 8 yaşından bu yana tecavüz ettiğini söyleyip şikayetçi oldu. İ.T., kızının şikayeti üzerine gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BENİMLE 8 YAŞIMDAN 13 YAŞIMA KADAR SÜREKLİ İLİŞKİYE GİRDİ"

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İ.T. duruşmalarda suçlamaları kabul etmeyerek kızının kendisine iftira ettiğini öne sürdü. Öz babasından şikayetçi olan Z.A. ise; "8 yaşından 13 yaşıma gelinceye kadar sürekli ilişkiye girdi. 18 yaşıma girdikten sonra kendisini şikayet edeceğimi söyledim. Bıçakla tehdit ederek benimle tekrar ilişkiye girmeye başladı. İlişkiye girmeyince annemi dövüyordu." dedi.

45 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkeme heyeti sanık İ.T.'yi 45 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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