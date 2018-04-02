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Öz kızını istismar eden babaya vatandaştan dayak

Başkent’te 15 yaşındaki öz kızına 1 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tecavüzcü babayı darp eden vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

İHA | 02.04.2018 - 13:40..
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Ankara'nın Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi’nde 35 yaşındaki Y.Ç. isimli şahıs, 15 yaşındaki kızı S.Ç.’ye tecavüz etti.

1 YIL BOYUNCA ÖZ KIZINA TECAVÜZ ETTİ

Bir yıldır devam eden tecavüz olayını öğrenen anne A.Ç., Etlik Polis Merkezi Amirliği’ne durumu bildirerek şikayetçi oldu. İğrenç olayın ihbarını alan polis Y.Ç.’yi gözaltına aldı. Dün “Çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VATANDAŞLARDAN SOPA YEDİ

Tutuklamadan önce tecavüz olayını öğrenen bir vatandaş, Y.Ç.'yi ormanlık alana götürerek darp etti. O ana ait görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı.

Öz kızını istismar eden babaya vatandaştan dayak

1 YIL SÜREN İSTİSMARA 'GAFLET ANI' SAVUNMASI

Görüntülerde, Y.Ç., vatandaşın “Sen 1 yıldır kızına tecavüz ediyor musun, etmiyor musun?” sorusuna “Ediyorum” cevabını verdiği, dövmemesi için yalvarırken de bir "Gaflet anı" dediği duyuluyor.

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