Öz kızını taciz edip satan kişi yakalandı

Afrin'de arama tarama çalışmalarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bir okulda EYP ve 19 bin adet pil buldu.

Okul Sporları Yıldızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden oğlu Ali'yi izlemek için Tokat'a giden Ozan Güven, son yıllardan futboldan hoşlanmadığını söyledi.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan araç ile bir tramvay çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 yaralı olurken can kaybı yaşanmadı.

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Hulusi Akar çocuklar ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve karargah personelinin çocukları ile bir araya geldi.