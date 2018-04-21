Öz kızını taciz edip satan kişi yakalandı

Öz babası tarafından taciz edildiğini belirten mektup üzerine Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenleyen jandarma, M.Y.'yi gözaltına aldı.
"KÜÇÜK KIZLARI PAZARLIYOR"
13 yaşındaki L.Y.'nin mektubunda, öz babası M.Y. tarafından taciz edilmenin dışında yaptığı kirli pazarlıkları da yazdı. L.Y. kendisiyle birlikte yaşları 13 ile 17 arasında değişen 3 kızı para karşılığında başkalarına pazarladığını anlattı.
İfadeleri alınan kızlardan L.Y.’nin, babası M.Y. tarafından tacize uğradığı ve para karşılığında pazarladığı teyit edildi.
L.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kızı, Şanlıurfa Çocuk İzleme Merkezi’ne (ÇİM) sevk etti.
M.Y İLE 3 SAPIP DAHA YAKALANDI
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri L.Y.’nin babası M.Y. ile kızlara istismarda bulundukları iddia edilen C.H., M.B. ve A.B.’yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kızlar ise devlet korumasına alındı.