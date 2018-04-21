taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,08
PETR
73,6300

Öz kızını taciz edip satan kişi yakalandı

Şanlıurfa'da yaşayan 13 yaşındaki L.Y.', jandarmaya mektup yazarak babasının cinsel tacizini anlattı. Harekete jandarma ekipleri iğrenç adamı yakaladı.

DHA | 21.04.2018 - 02:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Öz babası tarafından taciz edildiğini belirten mektup üzerine Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenleyen jandarma, M.Y.'yi gözaltına aldı.

"KÜÇÜK KIZLARI PAZARLIYOR"

13 yaşındaki L.Y.'nin mektubunda, öz babası M.Y. tarafından taciz edilmenin dışında yaptığı kirli pazarlıkları da yazdı. L.Y. kendisiyle birlikte yaşları 13 ile 17 arasında değişen 3 kızı para karşılığında başkalarına pazarladığını anlattı.

İfadeleri alınan kızlardan L.Y.’nin, babası M.Y. tarafından tacize uğradığı ve para karşılığında pazarladığı teyit edildi.

L.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kızı, Şanlıurfa Çocuk İzleme Merkezi’ne (ÇİM) sevk etti.

Öz kızını taciz edip satan kişi yakalandı

M.Y İLE 3 SAPIP DAHA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri L.Y.’nin babası M.Y. ile kızlara istismarda bulundukları iddia edilen C.H., M.B. ve A.B.’yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kızlar ise devlet korumasına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Samsun'da tramvay ile hafif ticari çarpıştı
Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan araç ile bir tramvay çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 yaralı olurken can kaybı yaşanmadı.
Kızılcahamam'da yakalanan 5 torbacı tutuklandı
Ankara'daki uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Trabzon'da sosyal medyadan silah satan kişi yakalandı
Trabzon'da üniversite öğrencileri arasında silah alış verişinin yaşandığı yere polis baskını düzenlendi. Silahlar ve şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Hatay'da sağanak yağış sel getirdi
Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikleti ile sel sularına kapılan yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar boğulmaktan son anda kurtardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon'da sosyal medyadan silah satan kişi yakalandı

Trabzon'da sosyal medyadan silah satan kişi yakalandı

8
Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi

Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi

12
Japonya'dan ABD'nin Suriye saldırısına destek

Japonya'dan ABD'nin Suriye saldırısına destek

3
Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

2
Öz kızını taciz edip satan kişi yakalandı

Öz kızını taciz edip satan kişi yakalandı

5
Kızılcahamam'da yakalanan 5 torbacı tutuklandı

Kızılcahamam'da yakalanan 5 torbacı tutuklandı

1
Hatay'da sağanak yağış sel getirdi

Hatay'da sağanak yağış sel getirdi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM