Öz yeğenine cinsel isitsmarda bulundu, tahliye talep etti

Geçen yıl 25 Kasım’da meydana gelen olayda R.K., iddiaya göre engelli çocuğuna bakmak için eve gelen yeğeni S.K.’ya, önce dans etme teklifinde bulundu, ardından yatak odasına götürerek cinsel istismara kalkıştı.

KÜÇÜK KIZIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Tekme atarak amcasının elinden kurtulan kızın karakola şikayette bulunması üzerine tutuklanan R.K., ’cinsel istismara teşebbüs’ suçundan Zonguldak 1’inci Ağrı Ceza Mahkemesi’ne açılan davada hakim karşısına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen sanık, tahliyesini talep etti. S.K. ise mahkeme heyetinin yaşadıklarını anlatmasını istemesi üzerine ağlayarak konuşmak istemediğini, şikayetini geri aldığını söyledi. Savcılık soruşturmasında başına gelenleri anlattığı ifadesi okunan S.K.’nın ağlamaya devam etmesi üzerine salonda bulunan annesi, babası ve yakınları dışarıya çıkarıldı.

SAVLI DURUŞMAYI ERTELEDİ

Duruşmada savcılıkta verdiği ifadesine benzer veren S.K., yine şikayetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.