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Ozan Doğulu ve Ece Doğulu boşandı

Çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen Ozan Doğulu, artık bekar...

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 07:39..
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Müzisyen Ozan Doğulu üç çocuğunun annesi Ece Doğulu ile bugün tek celsede boşandı. Çocukların velayetini anneye veren mahkeme ayrıca Ece Doğulu'nun 'Doğulu' soyadını kullanmaya devam etmesine de izin verdi.

Ozan Doğulu ve Ece Doğulu boşandı

Ozan Doğulu ve Ece Doğulu ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Bugün itibari ile evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonra yolumuza; Alya, Lila ve Elya’nın anne ve babası olarak yine sevgi ve saygı ile devam edeceğiz. Bu süreçte bize ve ailemize saygı göstereceğinizi biliyor, hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz."

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