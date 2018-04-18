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Ozan Güven Ece Önen'i aldattı

Ozan Güven şu günlerde yeni filmleri için hazırlık yapan yakın dostu Cem Yılmaz'la Bodrum'da tatil yapıyor.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 14:16..
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Oyuncu Ozan Güven'in tasarımcı ve oyuncu sevgilisi Ece Önen’den ayrıldığı ortaya çıktı. İkilinin arasının Ozan Güven'in Urfa gezisi öncesi bozulduğu ortaya çıktı.

Ozan Güven Ece Önen'i aldattı

İHANET VAR

Beraber gece eğlencesine de çıkan çiftin son olarak ihanet nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Ece Önen, Ozan Güven tarafından aldatıldığından emin oldu ve tıpkı Cem Yılmaz'ın 3 yıllık sevgilisi Özge Sabuncu gibi sosyal medyadan oyuncuyu sildi.

EVLİLİĞE YANAŞMIYOR

Ece Önen'in ayrılık kararı almasının nedenlerinden birinin de Ozan Güven'in evlilikten kaçması gösterildi. Oynat Ses Kapa Süre 0:01 / Toplam Süre 0:01 Tam Ekran Ozan Güven, geçen yıl nisan ayında Ece Önen'in ailesiyle tanışmış, bu durum evlilik adımı olarak görülse de devamı gelmemişti.

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