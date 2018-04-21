Ozan Güven: Futboldan hoşlanmıyorum

Oğlu Ali'nin basketbola ilgi duymasından memnun olduğunu belirten Güven, "Bence güzel bir spor ve iyi ki basketbol oynuyor" dedi. Tokat'ta sahaya çıkan oğlu Ali için tzahürat yapmaktan sesi kısılan Ozan Güven, Ali Yücel Spor Salonu'nda hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

"FUTBOLDAN HOŞLANMIYORUM"

Tokat'ı beğendiğini dile getiren ünlü oyuncu Ozan Güven, "Tertemiz havası var ve yeşiliyle güzel. Amasya'yı da gezdik orası da güzel." dedi.

Oğlu Ali'nin maçını heyecan içinde izleyen Güven yerinde duramadı. Başarılı oyuncu, "Yenen ve yenilen oluyor ama maç sonunda herkes birbirini tebrik ediyor. O yüzden çocuklar iyi ki spor yapıyor. Futboldan 6-7 yıldır hoşlanmıyorum basketbol maçlarını seviyorum." şeklinde konuştu.