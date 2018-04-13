Ozan Tufan'ın kaçış planı

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, çapkınlık yaparken görüntülenmemek için her yolu denedi. Tufan’ın kaçış planı şaşkınlık yarattı. Nişanlısı Senem Dişçi’den geçen ay ayrılan Ozan Tufan, önceki akşam genç bir kadınla Levent’teki bir mekandaydı.

PLAN ÜSTÜNE PLAN

Yanındaki kadınla görüntülenmek istemeyen futbolcu, yemek sonunda mekan görevlilerini seferber etti. Normal şartlarda gece 01.00’de kapanan restoran, Tufan için 1 saat daha açık tutuldu. 02.00’de mutfak kapısından dışarı çıkan futbolcu, kaçış planıyla görenleri hayrete düşürdü.

Kendi aracını önden gönderen Ozan Tufan, muhabirlerin yine de mekanın önünden ayrılmadığını görünce bir tanıdığından yardım istedi.

BAGAJA GİRMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜ

O tanıdığın aracı, bagaj kapağı açık şekilde mutfak kapısına yanaştırıldı. İçeriden hızla çıkan Tufan, son anda bagaj planından vazgeçip ön koltuğa oturdu. Bagajı açık unutulan araç hızla uzaklaştı.