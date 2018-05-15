Özay Bakır Yaşar İpek'ten şikayetçi oldu

Annesinin dahil Yaşar İpek tarafından arandığını ifade eden şarkıcı Özay Bakır, kendi hesabındaki bir videoda, şarkı söylerken, yanında dolaşan Seren Serengil'in görünmesine kafayı takan Yaşar İpek'in attığı tüm mesajları savcılığa teslim etti.

SEREN SERENGİL DE TEHDİT ETTİ

Bakır, ilk etapta Seren Serengil'den şikayetçi olmayarak, sadece bilgisine danışılmak üzere savcılığa davet edilmesini talep etti. Bunun gerekçesi olarak da Seren Serengil'in kendi hesabından da kendisine tehditler ve hakaretler yazılmasını gösterdi.

Dava dilekçesinde 3. şahıslar vasıtasıyla öldürme, felç bırakma ve çalıştığı mekanı basma tehditleri yüzünden dava açılması talep edildi. Bu mesajların yaklaşık 3 aydır devam ettiği ve Özay Bakır'ın, olayların devamında annesine bile mesaj atılması, hatta Yaşar İpek tarafından annesinin telefonla aranıp hakaret edilmesine kadar uzaması sonunda bu başvuruyu yaptığı öğrenildi.

"BEN ARTIK EVLENİYORUM"

Seren Serengil olayın perde arkasını anlattı: "Özay ile biz 7 ay önce ayrıldık. Özay'ın sayfasında benim videolarım vardı, kaldırması için ricada bulundum. Kendisi videoları kaldırmadı. Ayrıldığımız için 'o videoların durmasına da gerek yok' dedim. Ben Yaşar ile görüşmeden önce böyle bir talepte bulunmuştum, avukatım aracılığıyla da kaldırmasını rica ettik ama inatla silmedi o videoları.

"YAŞAR RAHATSIZ OLDU"

Sonra Yaşar'ın takipçileri Yaşar'ı uyarmış bu konuda... 'Senin evleneceğin kadının, nişanlının videosu duruyor, sen nasıl böyle bir şeyi hazmediyorsun' diye. Yaşar da birilerini arayıp video kaldırmasını rica etti. Özay, videoları silmeme konusunda inat edince Yaşar bu kez Özay'ı aradı. 'Ben bu kadınla evleniyorum, sen hala bu insanın videosunu tutuyorsun' deyip tartıştılar. Olay bundan ibaret."