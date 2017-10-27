Özbekistan'a Türk zırhlısı: Ejder Yalçın

Türk savunma sanayisinin önemli zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina ve Sanayi AŞ, yurt dışı pazarlara açılma konusunda önemli bir başarıya imza attı.
Şirket ile UzAuto firması arasında bin adet Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracının Özbekistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.
MUTABAKAT 3. ÜLKELERE SATIŞI DA KAPSIYOR
Mutabakat, 24 adetlik hazır alımı ve 3. ülkelere satışı da kapsıyor. Sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle dikkati çeken Ejder Yalçın, zorlu testlerde ortaya koyduğu performansla fiyat avantajına sahip Rusya ve Çin menşeli araçları geride bıraktı.