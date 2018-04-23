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Özbekistan'da 23 Nisan kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, farklı ülkelerden çok sayıda çocuğun katılımıyla Özbekistan'da kutlandı.

AA | 23.04.2018 - 06:24..
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Taşkent Türk Okulu ve Taşkent Büyükelçiliği tarafından Türkistan Sarayı'nda düzenlenen festivale, Türk Okulunun yanı sıra Taşkent'teki Güney Kore, İran ve İngiliz okulları ile Müzik ve Sanat Okulu öğrencileri, Türk Milli Kültür Merkezi ve Azerbaycan Kültür Merkezinin çocuk halk oyunları ekipleri katıldı.

Özbekistan'da 23 Nisan kutlandı

TÜRK BAYRAKLARI ELLERİNDEN DÜŞMEDİ

Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, törende Türkçe ve Özbekçe yaptığı konuşmasında, 23 Nisan 1920'nin ulusal egemenliğin temellerinin atıldığı çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliğimizin sembolü olan TBMM'nin açıldığı bu önemli günü, çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Şen, hem Türkiye'de hem de Türklerin yaşadıkları yabancı ülkelerde 23 Nisan'ın hep büyük coşkuyla kutlandığını ve bayramın, Türklerin yeni nesillere verdiği önem ile dünya halkları arasındaki barış isteğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Şen, "Bu bayramın Taşkent'te ilk defa bu denli büyük bir uluslararası festival şekilde kutlanması da ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan Türk-Özbek kardeşliğinin, birbirlerine "kardeşim" şeklinde hitap eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in liderliklerinde, gün geçtikçe daha da pekiştiğinin bir göstergesidir. Umuyoruz ki bu festival gelenekselleşsin, her sene daha da büyüyen coşkuyla bu barışçıl, çok kültürlü ve uluslararası ortamda, aynı Türkiye'de kutlandığı gibi kutlansın" dedi.

Özbekistan'da 23 Nisan kutlandı

YAKUBOVA TÜRK ÇOCUK BAYRAMINA İLK KEZ KATILDI

Festivale iki çocuğu ile katılan Nilufar Yakubova, daha önce de Özbekistan'da düzenlenen çeşitli şenlikleri izlediğini söyleyerek, "Türk çocuk bayramına ilk defa katılıyorum. Taşkent, çeşitli ülkelerden çok sayıda çocuğun bir araya geldiği böyle bir şenlik hiç görmedi. Farklı ülkelerden gelen çocukları bir arada görmek ne güzel. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında Taşkent Türk Okulu halk oyunları ekibi ile Özbek Müzik ve Sanat Okulları dans gösterileri yaptı, şarkı ve türküler seslendirdi.

Festivale katılan tüm çocuklara "23 Nisan Çocuk Şenliği" yazılı tişörtler, şapkalar ve hediyeler verildi, katılımcılara da Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.

Özbekistan'da 23 Nisan kutlandı

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