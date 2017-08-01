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Özbekistan'da GSM hizmetleri sınav için durduruldu

Özbekistan'da faaliyet gösteren GSM operatörleri, üniversiteye giriş sınavları dolayısıyla hizmetlerini geçici olarak askıya aldı.

01.08.2017 - 14:48
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sınav

GSM operatörlerinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.30 ile 13.30 arasında SMS, MMS, WAP, GPRS, 3G ve 4G hizmetlerinin, üniversiteye giriş sınavlarında kopya çekilmesini önlemek amacıyla geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, teknik bakım yapılacak söz konusu saatlerde sesli telefon konuşmalarının ise gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Bu arada başkent Taşkent'te üniversiteye giriş sınavlarının yapıldığı binaların bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı, güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Özbekistan'da ülke genelinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarına 600 binden fazla aday başvururken, sınavlarda başarılı olan toplam 65 bin öğrenci üniversitelerde okumaya hak kazanacak.

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