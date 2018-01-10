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Özbekistan’da kimlik kartı uygulaması başlıyor

Özbekistanlıların kullandığı pasaportlar sadece yurt dışı seyahatleri için geçerli olacak, yurt içinde ilk kez kimlik kartları kullanıma sunulacak.

İHA | 10.01.2018 - 14:36..
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Özbekistan’da 2017 yılının Ağustos ayında yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlardan talep edilen çıkış vizesi uygulamasını kaldırılmıştı.

YENİ KARAR ALINDI

Alınan kararla birlikte, 1 Ocak 2019’dan itibaren Özbekistan vatandaşlarına verilen yerli pasaport beraberinde yurt dışında kullanılacak uluslararası pasaport da yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Ancak karar sonrası yapılan incelemeler sonucunda Özbekistan vatandaşlarının hem yurt içinde kimlik belgesi, hem de uluslararası seyahatler için geçerli olan pasaportların sadece yurt dışında kullanılacak uluslararası pasaport olarak kabul edileceğine karar verildi.

20 NİSAN'A KADAR İMZAYA SUNULACAK

Vatandaşlara yurt içinde kullanım için resmi kimlik belgesi olarak, Özbekistan Cumhuriyeti Kimlik Kartları kullanıma sunulacak. İlgili Kararname taslağı, 20 Nisan 2018 tarihine kadar Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’e imzaya sunulacağı açıklandı.

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